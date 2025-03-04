Супружеская пара из Мурина убила и расчленила своего знакомого после ссоры. Убийство произошло в квартире на улице Авиаторов Балтики. В день убийства сосед супругов слышал звуки ссоры, об этом он рассказал 360.ru.

По версии следствия, мужчина убил знакомого, ударив его несколько раз по голове. После того как тот упал, он стал бить его ногами по голове, а потом задушил его руками. Жертва скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник с супругой расчленили тело, спрятали части в чемодан и вынесли из квартиры. Чемоданы они оставили на склоне, ведущем от улицы Славянской к Неве.

После убийства мужчина сбежал из города. Его задержали в Петрозаводске и доставили в Санкт-Петербург. Фигуранту предъявили обвинения и на допросе он признал свою вину.

Савелий, сосед семейной пары, совершившей убийство, рассказал 360.ru, что в этот день слышал ссору в квартире, где они проживали.