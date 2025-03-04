«Ссорились, запах стоял плохой». Сосед — о расчленителях из Мурина
Сосед расчленителей из Мурина рассказал, что супруги ссорились в день убийства
Супружеская пара из Мурина убила и расчленила своего знакомого после ссоры. Убийство произошло в квартире на улице Авиаторов Балтики. В день убийства сосед супругов слышал звуки ссоры, об этом он рассказал 360.ru.
По версии следствия, мужчина убил знакомого, ударив его несколько раз по голове. После того как тот упал, он стал бить его ногами по голове, а потом задушил его руками. Жертва скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник с супругой расчленили тело, спрятали части в чемодан и вынесли из квартиры. Чемоданы они оставили на склоне, ведущем от улицы Славянской к Неве.
После убийства мужчина сбежал из города. Его задержали в Петрозаводске и доставили в Санкт-Петербург. Фигуранту предъявили обвинения и на допросе он признал свою вину.
Савелий, сосед семейной пары, совершившей убийство, рассказал 360.ru, что в этот день слышал ссору в квартире, где они проживали.
«Я, по-моему, в этот же день, когда это произошло, мимо проходил и слышал то, что какой-то конфликт у них там был. Между собой они о чем-то общались на повышенных тонах. Вообще здесь соседи часто менялись в этой квартире. То есть буквально раз в два-три месяца они менялись», — рассказал мужчина.
Собеседник 360.ru отметил, что в основном соседи были тихие, никто на них не жаловался, конфликтов не было. В день убийства тоже не слышали криков, звуков падения или других подозрительных звуков.
«Единственное, после вот этого, когда на повышенных тонах они общались, запах очень плохой стоял. Я сначала думал, канализацию какую-то прорвало.<…> Через два дня уже все нормально стало. <…> Но запах такой не гниющий, не трупный, а именно вот как канализация», — добавил Савелий.
Хозяин квартиры, которую арендовали фигуранты, рассказал 360.ru, что не видел жильцов, лично с ними не общался. Когда он приехал по вызову правоохранителей, в квартире уже работала следственная бригада.