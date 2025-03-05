05 марта 2025 18:00 Фитнес-тренер с женой-трансом убили ЛГБТ-гостя под Питером. С телом «Арины» семья жила 3 дня 0 0 0 Криминал

Санкт-Петербург

Убийства

Жуткая история об убийстве с расчлененкой на берегах Невы продолжает обрастать новыми подробностями. В убийстве парня, считавшего себя Ариной, подозревают семейную пару. И не простую, а с подвохом — дело в том, что супруга в этом союзе — сменивший пол мужчина Аркадий, ныне называющий себя Лолитой. Что известно о расправе над молодым человеком, разбирался 360.ru.

Чемоданы на берегу Невы нашел морж Два больших чемодана с человеческими останками нашел на берегу Невы местный житель. Произошло это 1 марта. Мужчина отправился моржевать и заметил подозрительный багаж. Подойдя ближе, он понял, что от клади разит трупным запахом, и тут же обратился в полицию. Вечером того же дня в Telegram регионального СКР появились фото черного и розового чемоданов, а затем и видео с места, где изучали содержимое страшной находки. По факту случившегося возбудили дело об убийстве. Назначили несколько судебных экспертиз, в том числе медицинскую, чтобы выяснить причину смерти расчлененного человека.

Фото: ГСУ СК по Петербургу / Telegram

Бегство в Карелию Вероятно, преступники, устроившие расправу над погибшим, полагали, что смогут легко скрыться от следствия, избавившись от трупа таким способом. Однако им это не удалось. Уже 3 марта официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о том, подозреваемых поймали в столице Карелии, куда они сбежали после того, как выбросили чемоданы с кусками тела жертвы. Оказалось, что предполагаемые преступники — семейная пара. Источник Mash на Мойке обратил внимание, что в соседний регион подельники добирались сложным путем, чтобы запутать следы: сначала поехали на автобусе до Лодейного Поля, а оттуда взяли такси до Петрозаводска, где их и поймали. Убили и разложили по чемоданам Расправились с молодым человеком в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в Мурине. Все произошло 26 февраля. Мужчина пришел к ним в гости, компания выпивала, потом начался пьяный конфликт и драка. В итоге приятеля забили до смерти.

Чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы. Ирина Волк

Также Волк выложила запись с камер наблюдения, на которой видно, как муж и жена тащат огромные чемоданы из подъезда. Там же показали и кадры допроса преступников. На видео мужчина называет погибшего «подругой» и объясняет, что якобы изначально нападение было на его супругу Лолиту. А он, мол, защищал благоверную.

«Пригласил свою подругу. Сначала выпили, потом у них с Лолитой какой-то конфликт произошел, и после этого она в туалет еще отошла. Потом набросилась на нее, начала нож брать, я ее отодвинул, начал бить. Потом понял, что она умерла, я не знаю… Мы испугались и приняли такое решение [расчленить тело]», — пояснил подозреваемый.

Фото: ГСУ СК по Петербургу / Telegram

Лолита заявила, что ее задержали за то, что «помогала своему мужу выносить чемоданы». Других подробностей ее беседы со следователями на видео не показали. На другом допросе ее супруг заявил следователям, что бил подругу руками и ногами. Удары наносил в голову, а после придушил. «Три дня [провели] в квартире с трупом. Не знали, что делать…» — добавил мужчина. Накануне ему предъявили обвинение в убийстве. Свою вину он признал полностью.

Жена убийцы оказалась Аркадием

Лолита, которая вместе с мужем таскала чемоданы с частями тела, на самом деле Аркадий. И несмотря на сделанную грудь, которую эта дама демонстрировала у себя в соцсетях, в действительности она — мужчина.

Фото: Соцсети

Именно это, по данным источника «Фонтанки», и стало причиной смертельного побоища в Мурине. Гость парочки, считавший себя Ариной, заявил, что Лолита — никакая не Лолита, ведь операции по окончательной смене пола, то есть вагинопластики, у нее не было. «Ты Аркадий, потому что у тебя член», — отрезала «девушка». Вот тогда и понеслось. Супруг оскорбленной Лолиты (а он, к слову, фитнес-тренер) легко отключил «Арину». Затем они ушли в бар, а когда вернулись, обнаружили, что избитый приятель не подает признаков жизни.

Подельники схватились за голову. Начали думать, куда же деть тело, и зачем-то погрузили его в наполненную водой ванну.

Фото: Соцсети

«Сейчас он настаивает на том, что Лолита ни в убийстве, ни в расчленении участия не принимала. Просто была рядом. Сперва спортсмен отделил голову, затем конечности», — уточнил собеседник «Фонтанки». После, по его данным, заказали на маркетплейсе два чемодана. Пока заказ доставляли в ПВЗ, тело «Арины» продолжало лежать в ванной. В дальнейшем, получив заказ, они расфасовали тело друга, вывезли чемоданы в Рыбацкое, а там оставили у спуска к Неве. Брак Лолиты и дружба с «Ариной» Лолита-Аркадий — уроженец Карелии. Два года назад он сменил паспорт и начал выдавать себя за женщину, участвовал в разных фрик-шоу, давал интервью. С удовольствием постил множество фото у себя в соцсетях, называл себя ведьмой и экстрасенсом. В начале февраля 2025 года Лолита-Аркадий вышла замуж за москвича по имени Даниил. Его тот факт, что у жены есть член, никак не смущал.

Погибший парень был приятелем Лолиты. Ему было 26 лет. Молодой человек считал себя андрогином и назывался Ариной. По неподтвержденным данным, занимался тем, что снимался в порно с трансгендерами.

Фото: скриншот видео/Ирина Волк

Сегодня в Сети появилось несколько видео избиений некоего молодого человека в этой самой квартире в Мурине. На записи видно, что тот не может противостоять Даниилу. Лолита, снимающая все на телефон, оскорбляет парня и требует, чтобы гость убрался из их дома немедленно. «Еще раз будешь меня, ***, трогать, мразь, ***, вещи собрала, [свалила] *** отсюда. Собрала, ушла», — орет жена фитнес-тренера. Нарезку из записей распространил в том числе Mash на Мойке. По информации источников Telegram-канала, парочка постила записи своего «досуга» в небольшой Telegram-канал. И хотя его уже снесли, подписчики некоторые ролики сохранили.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram

По их словам, Лолита и ее избранник часто приглашали себе гостей наподобие «Арины». И на этих треш-вписках гостей часто били на камеру. Причем доставалось и супруге Даниила. В среду, 5 марта, фитнес-тренера отправили под стражу. В объединенной пресс-службе судов Петербурга отметили, что погибший проходит по делу все еще как неустановленный мужчина «на вид 20-30 лет». *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.