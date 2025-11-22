Сегодня 17:33 Роман с жертвой и БДСМ-порно: новые детали преступлений убийцы нянь из Подмосковья 0 0 0 Фото: Sebastian Gollnow, Britta Pedersen / www.globallookpress.com Криминал

Следствие по делу так называемого богородского маньяка вскрывает еще более чудовищные детали его преступлений. Стало известно о новых вероятных жертвах убийцы и насильника: их мучения неадекват снимал на видео, превращая ролики в целые порнофильмы в стиле БДСМ. Подробности — в материале 360.ru.

Идиллия, за которой скрывался кошмар Со всеми жертвами проживавший в СНТ «Звезда» Богородского городского округа мужчина использовал одну и ту же коварную схему: размещал в соцсетях объявления о поиске няни для девятилетнего сына и ждал откликов. Молодые девушки приезжали к нему домой в поисках работы, а находили филиал ада. Маньяк подавлял их волю, пичкая наркотиками, насиловал и удерживал в доме. Но с некоторыми из пропавших мужчину явно связывало нечто большее. Как выяснил Telegram-канал Baza, за месяц до исчезновения 25-летняя девушка состояла с ним в отношениях. В соцсети она показывала моменты, раскрывающие подробности ее жизни с мужчиной: управляла его машиной, нянчилась с ребенком, получала в подарок красивые букеты и огромные торты.

Фото: РИА «Новости»

За внешней идиллией скрывались издевательства и насилие. Богородский маньяк снимал на видео издевательства и насилие над жертвой, создавая из этих материалов БДСМ-порно. Где находится девушка сейчас, пытаются выяснить правоохранители, однако на связь с близкими она давно не выходит. Сам задержанный утверждает, что ничего не знает о судьбе экс-возлюбленной: мол, просто порвала с ним и ушла. Сколько всего жертв богородского маньяка В ходе расследования всплыла информация о еще одной возможной жертве неадеквата. По информации Telegram-канала Shot, ей могла стать медсестра из местной больницы, которую он вызывал на дом для капельниц, помогавших прийти в себя после наркотического опьянения. Соседи подтвердили, что сотрудница клиники неоднократно приходила к мужчине, а также несколько раз оставалась посидеть с сыном. Сейчас ее судьба вызывает серьезные опасения — правоохранители пытаются установить местонахождение женщины. Самого мальчика преступник вынуждал смотреть, как насилует своих пленниц. После пережитого у ребенка диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

Фото: РИА «Новости»

Всего, по версии следствия, с разницей в несколько месяцев бесследно исчезли три девушки. Их родные били тревогу, но следы обрывались. Цепочку преступлений удалось раскрыть лишь благодаря побегу одной из пострадавших из плена. Ее обнаружили в больнице в Волгоградской области. Девушка дала показания против мучителя, которые позволили его задержать. Лечение вместо тюрьмы? Несмотря на собранные против него улитки, маньяк вину не признает. Тела девушек до сих пор не найдены. Не установлено и местонахождение сбежавшей экс-жены мужчины, что добавляет делу новых загадок. Следователи проводят дополнительные обыски в поисках видеозаписей, которые могут пролить свет на все обстоятельства дела, и призывают всех возможных пострадавших или свидетелей обратиться в правоохранительные органы. Остается открытым и вопрос о том, понесет ли богородский маньяк заслуженное наказание. В случае если его признают невменяемым, мужчина может избежать тюремного срока. Если психиатры диагностируют у него тяжелое расстройство личности, то направят на принудительное лечение, а не в колонию.