Богородский маньяк заставлял сына смотреть на изнасилования своих жертв

Богородский маньяк заставлял девятилетнего сына смотреть, как он насилует своих жертв. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Кроме того, отец требовал от мальчика пить какой-то «невкусный сок», от которого тот терял сознание, и избивал за любые попытки ослушаться.

У ребенка диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, на теле у него нашли шрамы и другие травмы.

Накануне в дачном поселке под Ногинском задержали 46-летнего Дмитрия Артамошина. По данным следствия, мужчина развешивал объявления якобы о поиске няни для сына, но откликнувшихся девушек насиловал, накачивал наркотиками и удерживал в плену. Предположительно, как минимум двух жертв он впоследствии убил, а тела спрятал в неизвестном месте.

Сейчас мужчина находится под стражей. По некоторым данным, он ранее судим за кражу.