Няня для сына. Как объявление в соцсети стало смертельной приманкой маньяка в Подмосковье

В тихом дачном поселке Подмосковья развернулась история, от которой стынет кровь. В центре расследования оказался 46-летний Дмитрий Артамошин, задержанный по подозрению в убийствах, изнасилованиях и похищениях. Мужчина изобрел схему, чтобы заманивать жертв к себе домой. Подробности — в материале 360.ru.

Как Артамошин обманывал жертв Подозреваемый вел двойную жизнь. Для внешнего мира он был заботливым отцом, который отчаянно искал няню для своего девятилетнего сына. Именно под этим предлогом он размещал объявления в социальных сетях и на форумах, заманивая молодых девушек в СНТ «Звезда» в Богородском городском округе. Однако вместо работы по уходу за ребенком их ждал кошмар. С разницей в несколько месяцев бесследно исчезли три девушки. Они приезжали к «работодателю» и переставали выходить на связь. Родные били тревогу, но следы терялись. Как выяснили правоохранители, мужчина накачивал жертв наркотиками, насиловал и удерживал их в плену. По версии следствия, по меньшей мере двух девушек он убил. Лишь одной из пострадавших чудом удалось сбежать. Ее обнаружили в больнице в Волгоградской области, и именно ее показания стали ключевыми для задержания подозреваемого.

Сбежавшая жена Параллельно с исчезновениями нянь разворачивалась другая история — насилие, которое Артамошин устраивал в своей собственной семье. Его супруга сумела сбежать, обвинив его в систематических избиениях и издевательствах. Ответом мужчины стал циничный спектакль. Он активно подключился к «поискам» своей жены, размещая в соцсетях душераздирающие посты. «По тупости своей потерял свою половину. Если кто-то знает о том, где сейчас Полина, пишите в любое время. Спасете мою душу», — писал Артамошин. Он даже предлагал вознаграждение в 100 тысяч рублей за любую информацию, создавая видимость обеспокоенного мужа, пока на самом деле супруга скрывалась от его жестокости.

Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Мать сбежавшей жены Артамошина позже подтвердила, что с ее дочерью теперь все в порядке, однако на этом история не закончилась.

Теща Богородского маньяка попыталась забрать внука через суд. Еще в апреле она подала иск, потребовав лишить и его, и собственную дочь родительских прав и передать ей мальчика, однако дело не рассмотрели, сообщил Telegram-канал Mash. К слову, именно в апреле ребенок получил перелом руки. Предположительно, травма произошла во время очередных разборок родителей. После этого мужчина продолжил неподобающе обращаться с сыном. В Сети появилось видео, где Артамошин посадил ребенка за руль автомобиля, чтобы тот отвез его за пивом. Кадры могли быть сняты уже после того, как мужчина объявил о пропаже жены. По словам знакомой сбежавшей супруги, все происходящее уже сказалось на поведении мальчика. «Их сын недавно в класс к нам перешел. Там очевидно, что мальчику нужно работать с психологом», — сказала она 360.ru.

Фото: Sergey Elagin / www.globallookpress.com

Социопат, умеющий создавать правильный образ Ряд источников утверждает, что одна из пропавших девушек поначалу жила с подозреваемым. По словам ее матери, дочь даже успела познакомить ее с Артамошиным, и поначалу он показался вполне адекватным. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

Этот человек — социопат, который умеет создавать образ. Когда он трезвый, он очень приятный человек. Мать пропавшей девушки

Женщина обвинила правоохранительные органы в бездействии, которое, по ее мнению, позволило маньяку продолжить свою деятельность. «Моя дочь пропала еще в июле, она была первой. Вторая девушка — в конце октября. Я писала заявление, но дело так и не продвинулось. Теперь буду обращаться в Генеральную прокуратуру», — сказала собеседница 360.ru.

Ход расследования Сейчас Артамошин задержан и арестован. Ему предъявили обвинения в изнасиловании и убийстве двоих девушек, сообщил Telegram-канал «112». Следствие также пытается выяснить причастность мужчины к последним эпизодам пропажи людей. В преступлениях он не признается. Тела вероятных жертв преступника пока не нашли. По информации Telegram-канала Shot, ранее Артамошин был судим за угон машины и воровство техники. Вместе с сообщниками он подсыпал охранникам одного из обнесенных магазинов клофелин.