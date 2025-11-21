Богородский маньяк может избежать тюрьмы, если его признают невменяемым

Богородский маньяк Дмитрий Артамошин, которого задержали убийства и насилие, может избежать тюремного срока, если его признают невменяемым. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации его источников, преступника ожидает тщательное обследование у психологов и психиатров. Если специалисты обнаружат у него расстройство личности, то вместо колонии мужчина, вероятно, отправится в психбольницу.

Ранее стало известно, что Артамошина обвиняют в убийстве как минимум двух девушек. Он заманивал их к себе домой с помощью объявления о поиске няни для сына.

Вместо работы девушек ждали издевательства. Дмитрий накачивал своих жертв наркотиками, насиловал и удерживал в плену.