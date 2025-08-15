Разгром азербайджанской ОПГ на Урале: от задержания чиновников до поимки главы диаспоры

Уже несколько месяцев российские правоохранители плотно занимаются делом азербайджанской ОПГ в Свердловской области. Выйти на клан Сафаровых следователи смогли не сразу. Клубок начал раскручиваться еще в 2024 году, когда в Талице при получении денег от азербайджанцев задержали бывшего советника губернатора Тюменской области Евгения Филипповича. Подробности — в материале 360.ru.

Мошенничество и коррупция Шахима Шыхлински За помощью к Филипповичу в конце 2024 года обратился уроженец Азербайджана, занимавшийся незаконной рубкой в Талице, сообщило Ura.ru. Сделал он это через своего знакомого — Ахлимана Гянджиева, которого в дальнейшем арестовали по делу Сафаровых. По словам источников агентства, Гянджиев состоял в хороших отношениях с бывшим советником губернатора и решил попросить у него решить возникшую у товарища проблему с правоохранительными органами. Филиппович якобы пообещал выручить и запросил за свою поддержку 10 миллионов рублей. «Но коммерсанты поняли, что их просто разводят и сдали его. Филиппович был задержан в салоне автомобиля при передаче пяти миллионов», —отметил один из собеседников журналистов. Против чиновника завели уголовное дело о мошенничестве, в январе 2025-го его отправили в СИЗО. По слухам, он признал вину и дал показания еще на одного азербайджанца Видади Мустафаева.

Фото: РИА «Новости»

На Шыхлински вышли через Сафаровых Следующим этапом, по сведениям Ura.ru, стало задержание экс-главы Среднеуральска Андрея Зашляпина, которому предъявили обвинение в даче взятки в размере шести миллионов рублей теперь уже бывшему чекисту Артему Шунайлову. В качестве посредника между ними выступал как раз таки Мустафаев. Зашляпина отправили под домашний арест, его делом занимается военный суд. Такая же участь ждала и Шунайлова, хотя он отрицает свою вину. «Мустафаев вообще избежал суда, он отошел по примечанию, поскольку якобы первым рассказал силовикам о коррупции», — уточнил собеседник агентства. Однако показания Видади сыграли роль в разработке Сафаровых, которые в свою очередь поддерживали связи с лидером азербайджанской диаспоры на Урале Шахином Шыхлински.

Фото: РИА «Новости»

Раскололся один из участников банды К концу июня 2025-го российские правоохранители оказались полностью готовы к масштабной операции по задержанию азербайджанцев. Ее провели 27 июня. По делу об убийствах и покушениях в 2001, 2010 и 2011 годах арестовали Мазахира, Акифа, Аяза, Бакира, Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова. Один из фигурантов раскололся и дал показания на других членов этнической группировки, сообщали в Следкоме. Не исключено, что кто-то из арестованных, желая сотрудничать с силовиками, чтобы добиться смягчения наказания, дал показания и на Шахина Шыхлински.

Как задержали Шыхлински В середине июля главу азербайджанской диаспоры на Урале объявляли в розыск. Он не отвечал на звонки и не выходил на связь с сотрудниками правоохранительных органов. По некоторым данным, мог скрываться в отеле на территории посольства Азербайджана в Москве. Вечером 3 августа стало известно, что Шыхлински задержали. Информацию об этом опубликовало издание E1.RU со ссылкой на источники из окружения главы диаспоры. Журналисты 66.RU тогда заявили, что он проходит сразу по двум уголовным делам, возбужденным за убийство и применение насилия против спецназовца, который участвовал ранее в его задержании, но был сбит машиной, которой управлял сын лидера диаспоры Мутвалы. Из Москвы Шахина доставили в Екатеринбург и допросили. Точный процессуальный статус Шыхлински на тот момент был неизвестен.