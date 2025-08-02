Силовики задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински задержали сотрудники силовых органов. Об этом сообщило издание E1.RU со ссылкой на источники из окружения задержанного.

По предварительной информации, Шыхлински могли доставить в Екатеринбург из Москвы. По словам его знакомых, сейчас он принимает участие в следственных действия, которые правоохранители проводят по одному из уголовных дел.

Источники издания 66.RU заявили, что глава азербайджанской диаспоры на Урале проходит сразу по двум уголовным делам, возбужденным за убийство и применение насилия против представителя власти. Его процессуальный статус пока неизвестен.

В середине июля стало известно, что Шыхлински объявили в розыск. Он не отвечал на звонки и не выходил на связь с сотрудниками правоохранительных органов. По некоторым данным, глава диаспоры могу скрываться в отеле на территории посольства Азербайджана в российской столице.