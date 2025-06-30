Москалькова потребовала проверить законность задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге

Москалькова обратилась в прокуратуру после задержаний азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность и обоснованность задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Об этом омбудсмен сообщила в Telegram-канале.

«В мой адрес обратилась уполномоченный по правам человека в Азербайджане Сабина Алиева по поводу выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры 27 июня», — пояснила Москалькова.

Она отметила, что взяла ситуацию на контроль и поддерживает постоянный контакт с омбудсменом в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая также занимается этим вопросом.

Ранее стало известно, что МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге.