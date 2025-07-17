Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск
E1.ru: главу азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински объявили в розыск
Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински объявили в федеральный розыск. Об этом сообщил E1.ru.
По словам общественника Видади Мустафаева, Шыхлински может скрываться в отеле, расположенном в здании посольства Азербайджана в Москве. Он не берет трубки, не отвечает на сообщения и не выходит на связь с правоохранителями.
«Поэтому его объявили в розыск. Это стандартная процедура», — сказал Мустафаев.
Официального подтверждения от силовых структур на момент публикации не поступало.
Ранее стало известно, что сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга отправили в СИЗО. Его обвинили в применении насилия против представителя власти.