Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск

E1.ru: главу азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински объявили в розыск

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински объявили в федеральный розыск. Об этом сообщил E1.ru .

По словам общественника Видади Мустафаева, Шыхлински может скрываться в отеле, расположенном в здании посольства Азербайджана в Москве. Он не берет трубки, не отвечает на сообщения и не выходит на связь с правоохранителями.

«Поэтому его объявили в розыск. Это стандартная процедура», — сказал Мустафаев.

Официального подтверждения от силовых структур на момент публикации не поступало.

Ранее стало известно, что сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга отправили в СИЗО. Его обвинили в применении насилия против представителя власти.