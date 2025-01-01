Россиян среди пострадавших в Новом Орлеане не оказалось

Среди пострадавших после наезда автомобиля на оживленную толпу в Новом Орлеане, предварительно, не было россиян. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На данный момент нет информации, что россияне могут быть среди пострадавших», — сказала она.

В ночь на 1 января неизвестный на грузовом автомобиле врезался в толпу в Новом Орлеане. Погибли как минимум 10 человек, еще 35 получили травмы разной степени тяжести. После наезда на пешеходов водитель вышел из машины и начал стрелять. Позже мужчину нашли мертвым.

Сотрудники ФБР обнаружили на месте ЧП самодельные взрывные устройства. Мэр города Латойя Кантрелл отмечала, что неизвестные устроили в Новом Орлеане террористическую атаку.