Россиян среди пострадавших в Новом Орлеане не оказалось

Среди пострадавших после наезда автомобиля на оживленную толпу в Новом Орлеане, предварительно, не было россиян. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«На данный момент нет информации, что россияне могут быть среди пострадавших», — сказала она.
В ночь на 1 января неизвестный на грузовом автомобиле врезался в толпу в Новом Орлеане. Погибли как минимум 10 человек, еще 35 получили травмы разной степени тяжести. После наезда на пешеходов водитель вышел из машины и начал стрелять. Позже мужчину нашли мертвым.
Сотрудники ФБР обнаружили на месте ЧП самодельные взрывные устройства. Мэр города Латойя Кантрелл отмечала, что неизвестные устроили в Новом Орлеане террористическую атаку.
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