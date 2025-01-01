Наезд машины на толпу в Новом Орлеане назвали терактом

Новый Орлеан пострадал от террористической атаки. С таким заявлением выступила мэр города Латойя Кантрелл в ходе пресс-конференции, посвященной наезду автомобиля в толпу прохожих во французском квартале, где погибли 10 человек.

Она подчеркнула, что с ней уже связалась администрация Белого дома.

«Мы знаем, что Новый Орлеан пострадал от террористической атаки», — привел слова мэра телеканал CNN.

Это заявление косвенно подтвердила руководитель полицейского управления Нового Орлеана Энн Киркпатрик. Она подчеркнула, что въехавший в толпу на Бурбон-стрит водитель пикапа действовал намеренно.

«Этот мужчина пытался задавить как можно больше людей», — сказала она.

Глава ведомства добавила, что в ходе предварительного расследования криминалисты установили, что водитель находился в трезвом состоянии.

«Судя по информации, которой мы располагаем на данный момент, ситуация была более сложной и серьезной», — добавила Киркпатрик.

Водитель пикапа въехал на тротуар на улице Бурбон-стрит и врезался в толпу людей, праздновавших наступление Нового года.

По официальным данным, на месте погибли 10 человек, более 30 получили ранения. После аварии водитель открыл огонь по сотрудникам полиции, которые пытались его задержать, и ранил двух правоохранителей.

Представитель ФБР Алета Дункан заявила, что на месте смертельной аварии в Новом Орлеане нашли самодельные взрывные устройства. При этом она подчеркнула, что ведомство пока не считает случившееся терактом.