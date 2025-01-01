Взрывные устройства нашли на месте гибели людей в Новом Орлеане

Fox News: ФБР нашло взрывные устройства на месте гибели людей в Новом Орлеане

На месте гибели людей в Новом Орлеане нашли взрывные устройства. Об этом сообщила представитель ФБР Алета Дункан в эфире телеканала Fox News .

Она отметила, что саперы проверяют степень опасности предметов, обнаруженных на месте происшествия.

«Просим жителей Бурбон-стрит покинуть место инцидента», — сказала Дункан.

Представитель спецслужбы добавила, что ФБР пока не классифицирует произошедшее как террористический акт.

Дункан уточнила, что два полицейских получили ранения с устроившим наезд на людей в Новом Орлеане.

Водитель на грузовике протаранил толпу людей на улице Бурбон-стрит в Новом Орлеане 1 января и открыл огонь. Погибли как минимум 10 человек, еще 30 пострадали. Правоохранители оценили действия подозреваемого как преднамеренные, его пока что не задержали, отмечал RT.