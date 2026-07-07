Очнулась уже в скорой. Пострадавшая в Долгопрудном рассказала о жестоком нападении
Жертва нападения в Долгопрудном сообщила о переломах лица и сотрясении мозга
Пострадавшая в драке в Долгопрудном Екатерина рассказала 360.ru, что получила тяжелые травмы лица и головы. По ее словам, после нападения у нее диагностировали сотрясение мозга, множественные переломы носа и повреждение ранее установленных после ДТП металлических пластин.
«У меня было сотрясение мозга, перелом носа в нескольких местах. После старой аварии лицо собирали семь лет, сейчас сломана одна пластина, другая сместилась в челюсть. Есть подозрение на переломы под пластинами. Врачи говорят, что нужна срочная операция, но признаются, что не готовы за нее взяться», — рассказала женщина.
По словам Екатерины, вечером после отдыха на пляже она гуляла с приятелем, когда тот подошел к компании мужчин попросить сигарету или зажигалку. Спустя несколько секунд она увидела, как четверо человек избивают его.
«Я начала кричать, звать на помощь. Один из мужчин подбежал ко мне, ударил по затылку и потащил к подъезду. Я вырвалась, но дальше помню только удар в лицо. Потом потеряла сознание», — вспоминает собеседница 360.ru.
Женщина утверждает, что очнулась уже в машине скорой помощи. Ее доставили в медучреждение.
«Мне поставили сотрясение мозга, подозрение на перелом основания черепа, множественные переломы носа, подтвердили повреждение пластины и подозрение на новые переломы. До сих пор проверяют зрение — после удара появились темные пятна перед глазами», — сказала она.
Екатерина также рассказала, что уже обратилась в полицию. По ее словам, следователь сообщил ей, что личности всех четверых участников конфликта установлены.
«Мне сказали, что нашли всех четырех. Но сейчас я не могу даже поехать на судебно-медицинскую экспертизу — меня не отпускают из больницы. Я очень переживаю за себя и за своего сына. Я мать-одиночка, ребенку 10 лет, и мне страшно, что эти люди остаются на свободе», — добавила пострадавшая.
Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщали, что полицейские установили и опросили всех участников конфликта. Собранные материалы направлены в надзорное ведомство для принятия процессуального решения.