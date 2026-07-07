Очнулась уже в скорой. Пострадавшая в Долгопрудном рассказала о жестоком нападении

Пострадавшая в драке в Долгопрудном Екатерина рассказала 360.ru, что получила тяжелые травмы лица и головы. По ее словам, после нападения у нее диагностировали сотрясение мозга, множественные переломы носа и повреждение ранее установленных после ДТП металлических пластин.

«У меня было сотрясение мозга, перелом носа в нескольких местах. После старой аварии лицо собирали семь лет, сейчас сломана одна пластина, другая сместилась в челюсть. Есть подозрение на переломы под пластинами. Врачи говорят, что нужна срочная операция, но признаются, что не готовы за нее взяться», — рассказала женщина.

По словам Екатерины, вечером после отдыха на пляже она гуляла с приятелем, когда тот подошел к компании мужчин попросить сигарету или зажигалку. Спустя несколько секунд она увидела, как четверо человек избивают его.

«Я начала кричать, звать на помощь. Один из мужчин подбежал ко мне, ударил по затылку и потащил к подъезду. Я вырвалась, но дальше помню только удар в лицо. Потом потеряла сознание», — вспоминает собеседница 360.ru.