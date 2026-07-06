Девушка и парень пострадали в драке с группой незнакомцев в Долгопрудном

Полицейские установили и опросили всех участников драки, в результате которой пострадали девушка и молодой человек в Долгопрудном. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области .

По данным ведомства, ЧП произошло в ночь на 30 июня возле одного из домов на Московском шоссе. В полицию обратилась местная жительница, заявившая, что ей и ее знакомому причинили телесные повреждения.

Предварительно установили, что между девушкой 1989 года рождения, ее знакомым 2000 года рождения и компанией граждан произошел конфликт, который перерос в драку. Обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Участников происшествия установили и опросили. По итогам проверки сотрудники МВД собрали процессуальный материал и направили его в надзорное ведомство.

Ранее в Красноярске женщина напала на восьмилетнюю девочку, предложившую ей помощь. Как рассказала мать пострадавшей в беседе с 360.ru, прохожая находилась в состоянии алкогольного опьянения.