Отрубленная голова шокировала жителей Серова. Подробности кровавой расправы

Садовники обнаружили в пригороде Серова Свердловской области отрубленную женскую голову, которая полгода гнила в земле. Следствие вышло на предполагаемого убийцу. Оказалось, что он расправился не только с женщиной, но и с ее маленьким сыном. Подробности — в материале 360.ru.

Убийство в Серове

Голова, найденная в СНТ «Ягодка», принадлежала пропавшей в ноябре прошлого года женщине. Предполагаемый убийца — местный житель Александр Гоок — расправился с женщиной и ее семилетним сыном.

Сыщики выяснили, что в ноябре 2024 года жительница Нижнего Тагила с ребенком решила навестить своего знакомого. Во время встречи приятели повздорили — мужчина совершил убийство и попытался скрыть следы преступления, отметили в СУ СК по региону.