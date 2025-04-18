Отрубленная голова шокировала жителей Серова. Подробности кровавой расправы
Садовники обнаружили в пригороде Серова Свердловской области отрубленную женскую голову, которая полгода гнила в земле. Следствие вышло на предполагаемого убийцу. Оказалось, что он расправился не только с женщиной, но и с ее маленьким сыном. Подробности — в материале 360.ru.
Убийство в Серове
Голова, найденная в СНТ «Ягодка», принадлежала пропавшей в ноябре прошлого года женщине. Предполагаемый убийца — местный житель Александр Гоок — расправился с женщиной и ее семилетним сыном.
Сыщики выяснили, что в ноябре 2024 года жительница Нижнего Тагила с ребенком решила навестить своего знакомого. Во время встречи приятели повздорили — мужчина совершил убийство и попытался скрыть следы преступления, отметили в СУ СК по региону.
Гоока задержали, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Он, похоже, и не думал никуда скрываться, вероятно, уверовав в собственную неуязвимость. Проведенные оперуполномоченными уголовного розыска территориального ОВД и регионального полицейского главка мероприятия не позволили данному гражданину остаться вне подозрений», — подчеркнул он.
Образованный убийца
Правоохранители выяснили, что обвиняемый 1976 года рождения не имеет судимостей, у него два высших образования. Эксперты тщательно проверяют правдивость показаний задержанного и продолжают необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
«Более подробные и точные обстоятельства „двойного“ убийства выясняются, о результатах проинформируем общественность и СМИ дополнительно», — сказал Горелых.
Личность погибшей раскрыли
Сотрудники полиции из экспертно-криминалистического центра провели молекулярно-генетическую экспертизу, которая помогла установить, что найденная голова принадлежала женщине 1982 года рождения.
Убитая жительница Нижнего Тагила числилась пропавшей без вести и находилась в розыске, рассказали в региональном МВД.
Обвиняемого отправили за решетку
Серовский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения в виде заключения Гоока под стражу.
«Мера пресечения избрана по 17 июня 2025 года включительно», — сообщила пресс-служба судов Свердловской области.
Там добавили, что постановление вступит в законную силу через трое суток, если стороны его не обжалуют.