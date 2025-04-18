Свердловская полиция выяснила, чью отрубленную голову нашли в Серове

Правоохранители выяснили, кому принадлежит отрубленная голова, которую нашли около коллективных садов в Серове. Женщину убил знакомый, он же расправился с ее маленьким сыном. Подозреваемого задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Задержанным оказался 48-летний безработный житель Серова. По данным следователей, происшествие случилось в ноябре 2024 года. Мужчина пригласил жертву в гости, она приехала к нему вместе с ребенком. Между взрослыми случился конфликт. В итоге злоумышленник расправился с обоими, а потом попытался скрыть следы.

«Сотрудники полиции задержали гражданина на территории Серова. Он, похоже, и не думал никуда скрываться, вероятно, уверовав в собственную неуязвимость», — заявили в пресс-службе.

Экспертиза подтвердила, что найденные ранее останки принадлежат 42-летней жительнице Нижнего Тагила, которая числилась пропавшей без вести. Сейчас следователи проверяют показания подозреваемого и продолжают собирать доказательства.

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