«От головы ничего не осталось». Подробности зверского убийства младенца дедом на Урале

Размозжил голову младенца о стены и пол

По предварительным данным, мужчина пришел в ярость от плача ребенка. По словам соседки, он схватил младенца и начал бить его о стены, косяки и пол. Все произошло на глазах у бабушки ребенка.

«От головы у ребенка ничего не осталось. Она (бабушка младенца — прим. ред.) сказала, что там все в мозгах: и комната, и коридор», — рассказала собеседница 360.ru.

Оказалось, что дед младенцу был неродным: мальчик — ребенок его пасынка. Сам отец погибшего сейчас защищает Родину, он уже знает о происшествии. Матери грудничка в момент убийства в квартире не было. Скорее всего, предположила соседка, внука оставили бабушке, чтобы она могла с ним понянчиться.

«[Бабушка убитого младенца] сказала, что они съедут с этой квартиры, она говорит: „Не могу там находиться“», — добавила соседка.