«От головы ничего не осталось». Подробности зверского убийства младенца дедом на Урале
Соседка семьи убитого младенца на Урале: дед бил внука головой о стену и пол
Житель Свердловской области жестоко расправился над своим внуком-грудничком. Соседка семьи раскрыла 360.ru жуткие подробности зверского убийства.
Размозжил голову младенца о стены и пол
По предварительным данным, мужчина пришел в ярость от плача ребенка. По словам соседки, он схватил младенца и начал бить его о стены, косяки и пол. Все произошло на глазах у бабушки ребенка.
«От головы у ребенка ничего не осталось. Она (бабушка младенца — прим. ред.) сказала, что там все в мозгах: и комната, и коридор», — рассказала собеседница 360.ru.
Оказалось, что дед младенцу был неродным: мальчик — ребенок его пасынка. Сам отец погибшего сейчас защищает Родину, он уже знает о происшествии. Матери грудничка в момент убийства в квартире не было. Скорее всего, предположила соседка, внука оставили бабушке, чтобы она могла с ним понянчиться.
«[Бабушка убитого младенца] сказала, что они съедут с этой квартиры, она говорит: „Не могу там находиться“», — добавила соседка.
Убивал на глазах у жены и собственных детей
В момент жестокой расправы в доме находились еще двое детей — сын и дочь предполагаемого убийцы. Его жена схватила школьников и закрылась с ними в другой комнате.
«Он начал бить. Когда она поняла, что ребенка-то уже не отнять, [спряталась]. Там еще два малолетних, а если он на них кинется? Вот она закрыла и держала [их]. Это его родные дети, да», — добавила женщина.
Полицию вызвала бабушка младенца. По словам собеседницы 360.ru, соседи снизу слышали звуки потасовки в квартире. Они говорили, что он кричал: «убью, сожгу всех» и бегал по подъезду.
«Он ни с того ни с сего ребенка схватил. Парнишка-то как бы он ест-спит, ест-спит. Она (бабушка ребенка — прим. ред.) говорит, что не пьяный был, но глаза дикие просто», — поделилась соседка.
Скитался пьяным по улицам
После зверского убийства мужчина убежал в шортах на улицу и пытался спрятаться. Его поймали на самой людной улице района, по словам соседки, он вел себя неадекватно и постоянно метался. Возможно, после убийства он где-то выпил, потому что при задержании от мужчины пахло спиртным.
Как рассказали 360.ru другие очевидцы, мужчину достали из подвала, «он был подавлен». Злоумышленника искали порядка 150 полицейских.
Оказалось, что ранее задержанный уже был судим. По словам соседки, он избил жену: ударил табуретом так, что переломал ребра. Четыре с половиной года он отсидел, а потом вернулся к возлюбленной.
Подозреваемого в убийстве младенца задержали по горячим следам. Расследование продолжит Следственный комитет.