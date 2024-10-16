Подозреваемого в убийстве младенца на Урале задержали по горячим следам

В свердловском СК подтвердили задержание подозреваемого в убийстве младенца

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве ребенка в Екатеринбурге по горячим следам. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Она добавила, что задержанный уже был судим. Расследование продолжит Следственный комитет.

Полуторамесячного ребенка нашли мертвым в квартире в ночь на 16 октября. Предположительно, его убил собственный дедушка, которому теперь грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

«На место происшествия выезжали сотрудники Следственного комитета, в том числе следователи и криминалисты. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы. Все обстоятельства убийства ребенка выясняются», — сообщил 360.ru старший помощник руководителя СУСК по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее в Тольятти 13-летняя школьница призналась в убийстве младших сестер.