Судимый дед расправился с 1,5-месячным внуком на Урале. Убийцу искали 150 полицейских

На Урале поймали мужчину по подозрению в жестоком убийстве маленького внука

Жителя Свердловской области задержали по подозрению в жестоком убийстве своего 1,5-месячного внука. О том, что преступника удалось поймать, сообщил источник 360.ru.

По его словам, с мальчиком расправились в одной из коммунальных квартир. Прибывшие на место наряды полиции обнаружили ребенка со смертельными травмами, врачам не удалось его спасти. В убийстве заподозрили ранее судимого дедушку младенца.

Подробности об убийстве ребенка в беседе с 360.ru сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся», — уточнил собеседник 360.ru.

По факту случившегося возбудили дело об убийстве малолетнего. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы, указал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В общей сложности, по словам Горелых, розыском преступника занималось порядка 150 сотрудников полиции.

Ранее в Калужской области правоохранители задержали мужчину за убийство его 12-летнего сына. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».