Достали из подвала. Появились новые подробности о задержании деда-убийцы на Урале
Источник 360.ru: расправившегося над внуком деда полицейские достали из подвала
Жителя Свердловской области, подозреваемого в жестоком убийстве своего 1,5-месячного внука, полицейским пришлось достать из подвала. Подробности сообщил источник 360.ru.
По его словам, от мужчины спиртным пахло, и он был подавлен.
В ночь на 16 октября в квартире нашли тело полуторамесячного ребенка. По предварительным данным, расправиться над младенцем мог его дед. Мужчину задержали.
В региональном СУ СКР заявили, что с подозреваемым проводят следственные действия. Также мужчину планируют отправить на судебную психиатрическую экспертизу, уточнил представитель ведомства Александр Шульга. По его словам, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанного.
Ранее начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что когда подозреваемый вернулся домой после работы, он обнаружил, что его внук лежит в люльке и громко плачет. Это привело его в ярость, и он взял ребенка, нанес ему травмы и скрылся с места преступления.