Достали из подвала. Появились новые подробности о задержании деда-убийцы на Урале

Источник 360.ru: расправившегося над внуком деда полицейские достали из подвала

Жителя Свердловской области, подозреваемого в жестоком убийстве своего 1,5-месячного внука, полицейским пришлось достать из подвала. Подробности сообщил источник 360.ru.

По его словам, от мужчины спиртным пахло, и он был подавлен.

В ночь на 16 октября в квартире нашли тело полуторамесячного ребенка. По предварительным данным, расправиться над младенцем мог его дед. Мужчину задержали.