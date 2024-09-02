Одна ошибка. Сын жертвы «черных риелторов» раскрыл подробности крупной аферы в Подмосковье

Сын жертвы «черных риелторов» в Электростали: отца избили и чуть не похитили

Пенсионер из Подмосковья, предположительно, стал жертвой «черных риелторов». Загадочным образом пожилой человек оказался выписанным из собственной квартиры. Самого мужчину жестоко избили, а его супруга пропала. Подробности 360.ru раскрыл сын пострадавшего Егор.

«Произошло это во второй половине сентября. Но узнал [об этом] не сразу. Приехал домой, мать сообщила, что отца в больницу отдала, его избили. По ее рассказам, он целый день провалялся на траве, кое-как добрался до дома и на лестничной площадке упал», — поделился Егор.

Лечили долго, делали операцию — у мужчины была сломана ключица. Разговаривать пострадавший не мог. Егор начал разбираться в ситуации, в это время исчезла мать. Молодой человек подал заявления о пропаже и избиении, но сначала получал только отписки.

С недобрыми намерениями

Пенсионер долгое время был в тяжелом состоянии, но через время вспомнил, что к нему приходили какие-то неизвестные люди, приносили передачки. При этом у пенсионера исчез паспорт. Сын попытался восстановить документ.

«В МФЦ пошел. Оказывается, мой отец был выписан [из квартиры] по собственному желанию», — отметил собеседник 360.ru.