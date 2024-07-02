Банду черных риелторов будут судить в Челябинске

Дело банды черных риелторов, жертвами которых стали 49 человек, передали в суд Челябинска. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

По уголовному делу проходят 12 человек. Они под видом покупателей втирались в доверие к владельцам квартир и убеждали продать их. А взамен предлагали гораздо худшие условия для жизни.

Ущерб, причиненный действиями злоумышленников, оценили в 76 миллионов рублей. Причем 43 миллиона уже удалось изъять. Имущество обвиняемых арестовано.