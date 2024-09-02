Сегодня 19:13 «Налетели словно черти». Что известно о нападении на свадебный автобус в Щелкове Мать пострадавшей девочки рассказала о нападении на автобус в Щелкове 0 0 0 Эксклюзив

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Злоумышленников, напавших на свадебный автобус в Щелкове, не смутило, что в салоне находились дети. Они их прекрасно видели, один из подельников направил пистолет в их сторону, а другой, вооруженный ножом, разбил стекло, рассказала 360.ru очевидица случившегося.

По словам женщины, в автобусе было четверо детей — ее 15-летняя дочка, еще одна девочка лет пяти, а также два мальчика — один сегодня пошел в первый класс и второй на год или два его старше.

«Мы ехали с ЗАГСа, увидели по дороге, что стоит мужчина весь в крови, остановились, спросили, что случилось, он сказал, чтобы мы не переживали, что он вызовет полицию. Но по пути нас догнали эти черти. Вытащили из своего автомобиля пистолет, на детей прямо направили, хотя видели их, разбили стекло, орали, визжали, а потом быстро сели и уехали», — поделилась женщина.

Они всех так подрезали, все машины. По крайней мере, так пишут в интернете. Один из них угрожал пистолетом, тот, что разбил стекло, был с ножом. Налетели как черти, кричали, чтобы мы остановились. очевидица нападения на свадебный автобус

Женщина подчеркнула, что, если бы преступники смогли попасть в салон автобуса, все, вероятно, могло закончиться трагично. Хотя, подчеркнула она, злоумышленники пытались это сделать и усиленно лезли в окно к водителю.

Фото: ГСУ СК РФ по Московской области / Telegram

«Моему ребенку в результате попал осколок в глаз, мы вызвали скорую, скорая подтвердила, что осколочки есть. Мы начали искать частную клинику, потому что нам предлагали ехать в Балашиху или в Москву, но я испугалась пробок, начала звонить в частные клиники, одна в итоге нас приняла», — добавила собеседница 360.ru. У пятилетней девочки, по ее словам, были порезы на руке. Мальчики травм, к счастью, не получили.

Если бы они в автобус попали, они бы нас всех порезали там. Я просто в шоке. Начали нас догонять, а все почему — потому что им все тут дозволено. После окулиста мы поехали в Следственный комитет. Я сказала сразу, что дойду до [Александра] Бастрыкина. Надеюсь, что их посадят. очевидица нападения на свадебный автобус

В региональном ГСУ СК ранее сообщили о задержании трех подозреваемых в нападении на автобус 30 августа.

Конфликт произошел на Центральной улице в Щелкове, уточнили в пресс-службе. Мужчинам инкриминируют статью о хулиганстве. По данным ведомства, травмы из-за действий приятелей получили не только дети, которые ехали в автобусе, но и взрослые.

«Подозреваемые остановили автобус и разбили пассажирское стекло, осколки которого ранили людей, в том числе несовершеннолетних», — подчеркнули в следственном управлении. В домах задержанных провели обыски. Сегодня по ходатайству следствия суд арестовал всех троих до 30 октября.