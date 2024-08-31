Группа мужчин с оружием напала на свадебный автобус в Щелкове

Сотрудники подмосковной полиции задержали водителя и трех пассажиров внедорожника Infiniti по подозрению в нападении на свадебный автобус в городском округе Щелково. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

Она подчеркнула, что в дежурную часть поступила информация о том, что на дороге Центральной улицы Щелкова неизвестные с оружием нарушили общественный порядок.

Прибывшие на место полицейские установили, что пассажиры внедорожника перекрыли проезд микроавтобусу и разбили пассажирское стекло. Упавшие в салон осколки ранили находившихся внутри людей, среди которых были дети.

После повреждения автобуса злоумышленники уехали. Пострадавшим в результате нападения оказали медицинскую помощь.

В ходе оперативных действий сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на автобус. В следственные органы доставили четырех мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. В ближайшее время криминалисты примут решение о возбуждении уголовного дела.

В минувшую пятницу стало стало известно о задержании напавших с ножом на таксиста в Балашихе уроженцев Самары и Брянска. За оружие пассажиры схватились после отказа в оплате поездки. Они нанесли несколько ударов водителю и сбежали. Полиция установила личности нападавших по съемкам с камер «Безопасный город». Подмосковные следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.