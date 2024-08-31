Плевал на законы. На Infiniti напавших на автобус в Щелкове накатали больше 1730 штрафов

В Щелкове задержали водителя и трех пассажиров внедорожника Infiniti по подозрению в нападении на свадебный автобус. На автомобиле, на котором они ехали, числится свыше 1730 штрафов. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с 360.ru рассказал, какое наказание ждет владельца иномарки за такое количество взысканий.

«За такое большое число дорожных нарушений в России не сажают. Получается, что владелец Infiniti наплевательски относится к законодательству. Конечно, не все водители успевают вовремя оплатить штрафы, в такие случаях подключаются судебные приставы. Они взыскивают штрафы и присылают уведомление на электронную почту или „Госуслуги“», — пояснил он.

Автоэксперт предположил, что у хозяина внедорожника, скорее всего, нет аккаунта на «Госуслугах», а его банковские карты оформлены на других людей.

«Иначе непонятно, как можно накопить такое количество штрафов. В данной ситуации должны задействовать исполнительное производство, которое предусматривает арест имущества. Такие меры могут ввести, если владелец Infiniti в течение установленного срока не погасит все задолженности», — подчеркнул Попов.

По мнению автоэксперта, в данном случае внедорожник нужно признать арестованным в досудебном порядке с пометкой, что истек срок возмещения взыскания. А самого владельца Infiniti посадить в тюрьму.

Пассажиры внедорожника перекрыли проезд микроавтобусу на дороге Центральной улицы Щелкова. Они разбили пассажирское стекло и скрылись. Упавшие в салон осколки ранили находившихся внутри автобуса людей. По данным RT, на автомобиле Infinity числится свыше 1730 штрафов на сумму в один миллион 746 тысяч рублей.