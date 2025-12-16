16 декабря 2025 13:42 Из тихого хорошиста в убийцу в балаклаве. Главное о резне в школе в Горках-2 к этому часу 0 0 0 Фото: Стоп-кадр видео из соцсетей Криминал

Утром 16 декабря школа в Горках-2 — одинцовская Успенская СОШ — оказалась местом, где развернулась кровавая резня. Вооруженный ножом 15-летний девятиклассник напал на учеников, убил десятилетнего мальчика и ранил охранника, снимая все свои действия на камеру. Подросток несколько дней готовился к преступлению и даже рассылал пугающий манифест одноклассникам, но те не восприняли его всерьез. Все, что известно о случившемся, — в материале 360.ru.

Хроника расправы Напавший на учеников юноша пришел в школу около 09:00 по московскому времени. Поначалу ничего в его поведении не выдавало странностей, однако в рюкзаке у подростка уже лежали нож, газовый баллончик и устройство, похожее на самодельную взрывчатку.

Кроме того, на нем была каска с камерой и футболка с циничным слоганом о том, что «ничьи жизни не важны». Известно, что существует организация с таким же названием, поддерживающая идеи терроризма и уничтожения человечества в целом.

Фото: Соцсети

Первые семь минут мальчик провел в туалете на третьем этаже учебного учреждения. Он переодевался и настраивал оборудование. Следующие пять минут — перемещался по коридорам. Камера фиксировала, как он спокойно заходил в классы, говорил с учителями, искал некую конкретную преподавательницу. Никто не заподозрил неладного. А затем начался кошмар.

Погибшие и пострадавшие

Первым под удар попал 32-летний охранник, который попытался пресечь нападение. Подросток распылил ему в лицо газ, а затем ударил ножом. Мужчина с ранениями и ожогом слизистых госпитализирован.

Фото: Охранник, пострадавший во время резни в школе в Горках-2 / 360.ru

Но главной целью юноши, судя по видеозаписи, были дети. Он догнал в коридоре убегавшего ученика четвертого класса и нанес ему смертельное ранение в шею. А потом равнодушно сделал селфи на фоне тела ребенка. Четвероклассник был сыном школьной уборщицы.

Жертв явно могло быть больше. По словам свидетелей случившегося, одна из учительниц закрыла детей собой, встав между ними и нападавшим. Ее действия, возможно, спасли несколько жизней.

По словам источника 360.ru, подросток выбирал потенциальных жертв по национальному признаку: резал нерусских. По этой же причине хотел убить и одну из преподавательниц. Остановить расправу смогли только прибывшие в школу оперативники. Правоохранители обезоружили и задержали подростка.

Что известно о нападавшем В школе устроившего резню девятиклассника знали как тихого, даже успешного ученика со средним баллом 4,1. Ему хорошо давались история и физкультура, были друзья, с которыми он любил общаться. Однако за внешним благополучием скрывалась пропасть.

С начала второй четверти учителя заметили, что мальчик перестал посещать уроки и начал вести себя более замкнуто. А за несколько дней до случившегося в общий чат с одноклассниками он прислал 11-страничный манифест под названием «Мой гнев».

Фото: Соцсети

В нем подросток изливал ненависть к обществу, рассуждал о национальностях и религиях. Реакция сверстников была жесткой: они раскритиковали содержание эссе и нецензурно высказались в адрес юноши. Уже после расправы следствие обнаружило в телефоне малолетнего убийцы фотографии с неонацистской символикой и отсылки к нашумевшим школьным расстрелам в США. Мальчик сознательно копировал образ «школьного стрелка», культивируемый в маргинальных интернет-сообществах.

Фото: 360.ru

Реакция властей и следствия После трагедии следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба СК России. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Правоохранителям предстоит изучить видеозапись с камеры нападавшего, которая в итоге зафиксировала весь процесс — от подготовки к преступлению до задержания. Задержанный, по последним данным, признал вину.

Фото: 360.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее трагедией для всего региона. Он призвал сделать все, чтобы подобное больше не повторилось. «Сегодняшнее преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними», — написал он в своем Telegram-канале. Воробьев добавил, что родителям погибшего ученика окажут всю возможную помощь. Отдельно губернатор обратился к журналистам, призвав помнить, что перед тем как публиковать видео с места трагедии, важно понимать, что это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи.