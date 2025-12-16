Устроивший резню в Горках-2 парень сделал селфи на фоне убитого школьника

Напавший на подмосковную школу в Горках-2 девятиклассник сделал селфи на фоне убитого им ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

На футболке устроившего поножовщину 15-летнего школьника была надпись «No Lives Matter» — «Ничьи жизни не важны». Свои действия, в том числе момент убийства, парень снимал на видео.

Кроме того, школьник изготовил предмет, похожий на самодельную взрывчатку. Вероятнее всего, он мог взять устройство с собой в учебное заведение.

Известно, что во время атаки ножевое ранение получил охранник, с ним работают врачи. Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело.