Источник рассказал о девятикласснике, устроившем резню в школе в Горках-2

Нападавший девятиклассник в Успенской школе подмосковного поселка Горки-2, который убил ребенка и ранил охранника, был хорошистом. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, обычно он получал четверки и пятерки. Плохие оценки были только по обществознанию. Сначала он пришел в обычной школьной форме. На третьем этаже в туалете переоделся, надел каску с установленной внутри камерой.

ЧП в элитной школе случилось сегодня утром. Подросток ранил ученика, и тот скончался. Погибший учился в четвертом классе. Также пострадал охранник, который попытался остановить ребенка.

Сейчас у школы в поселке Горки-2 находятся около 10 машин скорой помощи, включая реанимобили, а также машины Следственного комитета. Вход в школу оцеплен.