Резню в подмосковной школе устроил девятиклассник

Нападавшим в Успенской школе в Горках-2 в Подмосковье оказался 15-летний ученик девятого класса. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, он самый младший ребенок в многодетной семье. Кроме того, появилась информация о погибшем — он учился в четвертом классе.

Происшествие в элитной школе в Подмосковье произошло утром. Нападавший был в балаклаве и с ножом. Он ранил троих учеников, один из которых погиб. Также пострадал охранник, пытавшийся остановить школьника.

Подросток взял в заложники одного из ребят и закрылся с ним в кабинете. Помимо ножа, у него с собой был перцовый баллончик.

Ученики после нападения выбежали на улицу без верхней одежды. Некоторые спрятались в подъезде одного из домов, находящихся рядом. В здании началась эвакуация, на место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб и врачи.