Внучка экс-мэра Самары признала вину в убийстве дедушки и бабушки

Внучка бывшего мэра Самары Екатерина Тархова, которую обвинили в убийстве дедушки и бабушки, признала вину в полном объеме. Об этом она заявила на заседании Самарского областного суда.

«В полном объеме, ваша честь», — сказала женщина, отвечая на заданный судьей соответствующий вопрос по обвинению по части 2 статьи 105 УК.

Вину по ряду других вменяемых статей внучка экс-мэра Самары признала частично, а по некоторым виновной себя не сочла.

Екатерину Тархову заподозрили в убийстве двух человек и надругательстве над умершими. Ей также вменили покушение на мошенничество, тайное хищение чужого имущества, похищение и подделку документов и умышленное уничтожение имущества.

Самарский суд приступил к рассмотрению ее дела 21 мая.