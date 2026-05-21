Внучка убитого экс-мэра Самары перевела 33 млн рублей на гадания и лечение

Внучка бывшего мэра Самары Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своих бабушки и дедушки, рассказала в суде, что перевела 33 миллиона рублей сообщнице Светлане Метревели и другим людям по ее указке. Об этом сообщил ТАСС .

«Я перевела 33 млн рублей. Я переводила Метревели, ее племянникам, Таисии [Киселевой], Нателле, другим людям, которых она указывала», — рассказала обвиняемая.

Тархова назвала Нателлу гадалкой. По ее словам, она переводила деньги за гадания, надеясь улучшить свою жизнь, а также за то, чтобы не отобрали ребенка. Кроме того, Тархова финансировала лечение родственников Метревели и операции Киселевой.

Обвиняемая подчеркнула, что стала жертвой профессиональном, которые подключились к ее семье, чтобы якобы «отомстить» и «разбить семью до конца».

Дело Тарховой рассматривается в Самарском областном суде. Женщина в составе организованной группы убила своих дедушку и бабушку, отравив их, а затем заморозив и расчленив их тела, которые после выбросили. Метревели и ее сын, который является соучастником убийства, находятся в международном розыске.

Ранее Тархова признала вину в убийстве своих родных в полном объеме.