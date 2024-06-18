Гендиректор «Кухни на районе» вошел в число задержанных после отравления в Москве
РИА «Новости»: директора «Кухни на районе» задержали после отравления москвичей
Одним из трех задержанных по уголовному делу, возбужденному после массового отравления москвичей, стал генеральный директор компании «Кухня на районе» Антон Лозин. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы сообщило РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, предварительной причиной массовой госпитализации горожан с отравлением и подозрением на ботулизм стал салат лобио.
«Среди задержанных — генеральный директор „Кухни на районе“ Антон Лозин», — заявил источник.
По данным Telegram-канала Baza, также к следователям доставили руководителя отдела качества компании «Кухня на районе» по фамилии Машкова. Ее имени авторы не привели.
Силовики задержали и генерального директора компании «Савон-К» Анатолия Шина. Его фирма поставляла консервированную фасоль для производства салата лобио, который назвали предварительной причиной отравления.
В пресс-службе столичного главка СК заявили, что по уголовному делу о массовом отравлении москвичей задержали трех человек из руководства коммерческих организаций.
В ведомстве не назвали имен, но уточнили, что речь идет главе фирмы, которая занималась производством некачественной продукции, генеральном директоре компании, отвечавшей за приготовление и доставку еды в столичном регионе, а также руководителе отдела качества
Следователи провели обыски. Также совместно с сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора они установили, что документов о сроках годности поставляемой продукции в компании не было, а производственный контроль с соблюдением технологий хранения и производства проводился с нарушениями.
Кроме того, руководство коммерческих организаций для получения дополнительной прибыли незаконно оформляло на работу приехавших в столицу иностранцев. Это стало причиной для возбуждения дела о незаконной миграции.
В минувший понедельник, 17 июня, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что за медицинской помощью с симптомами отравления обратился 121 житель города. Она подчеркнула, что в больницу попали 55 человек, из которых 30 находятся в реанимации. У всех госпитализированных врачи заподозрили ботулизм.
С таким же предварительным диагнозом в больницы попали 12 нижегородцев и 14 жителей Казани. Всех заболевшие заказывали лобио от фирмы «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от фирмы «Гастропорт».