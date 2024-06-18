В Нижегородской области из-за ботулизма 12 человек попали в реанимацию

Число обратившихся к врачам с признаками ботулизма в Нижегородской области выросло до 14 человек. Об этом со ссылкой на новые данные Минздрава региона сообщило РИА «Новости» .

По данным на 07:00 18 июня в больницы доставили 14 человек, в том числе одного ребенка, 12 госпитализированных — в отделении реанимации, уточнили в министерстве.

На фоне отравления жителей региональный СУ СК уже возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм проводит и областное управление Роспотребнадзора.

Известно, что пострадавшие ели готовую еду, в частности салат лобио. Заказы делали через один из сервисов доставки. Изготовителем было ООО «Локалкитчен». Специалисты ведомства изъяли потенциально опасное блюдо со склада магазина.

Также массовые случаи отравления зафиксировали в Москве и Казани.