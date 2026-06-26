Агент СБУ Макаренко призывал к теракту в США на День независимости из мести

Куратор экстремистской сети телеграм-каналов, которую модерировал задержанный в Дагестане подросток, призывал совершить теракт в США в День независимости 4 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Гражданин Украины Кирилл Макаренко заготавливал в Киеве видео и фотографии на английском языке с угрозами нападений на школы. Он обратился к модераторам праворадикального сообщества с предложением организовать в США теракт во время национального праздника, чтобы отомстить за задержание завербованных радикалов.

Ранее в Дагестане задержали несовершеннолетнего, который управлял интернет-площадками с террористическим контентом. На них было свыше 200 тысяч подписчиков.