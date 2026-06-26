В Дагестане задержали подростка, создавшего сообщество с пропагандой терроризма

Сотрудники ФСБ вместе с МВД и СК России задержали в Дагестане несовершеннолетнего, который создал и администрировал международное сообщество, пропагандирующее терроризм. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.

«Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами и была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры», — заявили в ведомстве.

Задержанный обучал вербовщиков тактике совершения терактов, предоставлял инструкции по изготовлению взрывчатки и средства для совершения преступлений. В его деле — не менее 15 доказанных эпизодов в десяти регионах России. Всех исполнителей уже задержали.

Финансирование сообщества поступало из Украины, за теракты с большим числом жертв обещали доплаты. Сеть действовала и за рубежом.