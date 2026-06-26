Задержанный за подготовку убийств подросток в Дагестане вел ресурсы с пропагандой террора

СК: задержанный подросток в Дагестане вел ресурсы с пропагандой террора

Задержанный в Дагестане подросток, который планировал нападение на школьников, управлял интернет-площадками с террористическим контентом, которые насчитывали свыше 200 тысяч подписчиков. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в беседе с РИА «Новости» .

«На момент задержания фигурант администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков», — сказала она.

По словам Петренко, около пяти тысяч человек были активными участниками площадки.

В Дагестане правоохранители задержали несовершеннолетнего, который, по сведениям ЦОС ФСБ, управлял крупнейшим зарубежным интернет-сообществом сторонников террористов. Он обучал других подростков в России тактике терактов и массовых убийств.

Ранее в Московской области шестиклассник поджег АЗС после общения в интернете. Он действовал по указаниям неизвестного.