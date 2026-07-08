Убила дочь и скрылась автостопом. Что известно об убийстве 5-летней девочки в Ачинске

Убийство пятилетней девочки в Ачинске всколыхнуло общественность, особенно когда стало известно, что ребенок погиб от руки собственной матери. Что известно об этом преступлении — в материале 360.ru.

Пропала мать с ребенком: в полицию обратился отец

Женщина и ее пятилетняя дочь пропали 27 июня, отец ребенка обратился в полицию. По его словам, супруга и раньше уходила из дома, но тогда он не пытался искать ее с помощью правоохранительных органов.

Полиция объявила в розыск 32-летнюю женщину с ребенком, оперативники начали проверку окружения пропавших. Вскоре стало известно, что женщина попала на камеры видеонаблюдения в Ачинске районе улицы Калинина, но ребенка с ней не было. К поискам подключились волонтеры.

Позднее СК по региону сообщил, что женщину зафиксировали камеры в Красноярске в районе улицы Норильской.