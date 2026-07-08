Убила дочь и скрылась автостопом. Что известно об убийстве 5-летней девочки в Ачинске
Убийство пятилетней девочки в Ачинске всколыхнуло общественность, особенно когда стало известно, что ребенок погиб от руки собственной матери. Что известно об этом преступлении — в материале 360.ru.
Пропала мать с ребенком: в полицию обратился отец
Женщина и ее пятилетняя дочь пропали 27 июня, отец ребенка обратился в полицию. По его словам, супруга и раньше уходила из дома, но тогда он не пытался искать ее с помощью правоохранительных органов.
Полиция объявила в розыск 32-летнюю женщину с ребенком, оперативники начали проверку окружения пропавших. Вскоре стало известно, что женщина попала на камеры видеонаблюдения в Ачинске районе улицы Калинина, но ребенка с ней не было. К поискам подключились волонтеры.
Позднее СК по региону сообщил, что женщину зафиксировали камеры в Красноярске в районе улицы Норильской.
Пока искали пропавшую женщину, правоохранители и волонтеры обнаружили тело девочки без признаков жизни. Его нашли 5 июля в Ачинске, на железнодорожной насыпи.
«На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты краевого управления СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка», — сообщили в СК.
Спрятала тело и скрылась: мать автостопом доехала до Новосибирска
Мать погибшей девочки обнаружили в Новосибирске 7 июля. Следователи установили хронологию произошедшего.
«Подозреваемая 27 июня 2026 года под предлогом совершения покупок в магазине вывела дочь из дома и целенаправленно направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям в городе Ачинске, где задушила ее. Оставив тело в растительности на насыпи, женщина проследовала автостопом в города Красноярск, Томск и Новосибирск», — отметили следователи в мессенджере «Макс».
Установить местонахождение пропавшей жительницы Ачинска помогли камеры видеонаблюдения и оперативники Новосибирской полиции, использовавшие программный комплекс видеоаналитики.
Фигурантку задержали и доставили в Красноярский край, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Женщина задержана, она допрошена об обстоятельствах совершенного преступления. В ходе допроса фигурантка полностью признала вину в содеянном и пояснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу», — сообщили в комитете.
СК по региону возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». В рамках расследования уголовного дела в отношении подозреваемой назначена судебно-психиатрическая экспертиза.