В Красноярском крае мать с пятилетней дочерью ушли из дома и пропали

В Ачинске Красноярского края пропали 31-летняя женщина и ее пятилетняя дочь, которые ушли из дома 27 июня. Об этом сообщила руководитель ПСО «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина в разговоре с 360.ru.

В дежурную часть обратился супруг пропавшей. Он рассказал, что жена с ребенком ушла из дома по улице Красной Звезды и не вернулась. По его словам, женщина уже уходила раньше, но тогда он не обращался в полицию.

К поискам подключили усиленные группы полицейских, оперативники проверяют круг общения пропавших. Рост пропавшей — 170 сантиметров, у нее среднее телосложение и длинные темные волосы.

Торгашина добавила, что вчера женщина попала на камеры в районе улицы Калинина, но без девочки. Другой информации пока нет. Волонтеры продолжают искать исчезнувших.

Ранее в Петрозаводске две сестры семи и 12 лет ушли из дома и пропали.