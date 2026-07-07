В Новосибирске обнаружили мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки
СК: в Новосибирске нашли мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки
Следователи обнаружили мать пятилетней девочки из Ачинска, которую нашли мертвой 5 июля. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Следователи использовали для поиска женщины программного комплекса с видеоаналитикой. В расследовании приняли участие сотрудники МВД Красноярского края и Новосибирской области.
«В ближайшее время женщина будет доставлена в следственный отдел для проведения с ней следственных действий», — отметили в пресс-службе.
Мать с дочерью ушли из дома в городе Ачинске Красноярского края 27 июня. Спустя три дня глава семейства подал заявление о пропаже.
Девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи 5 июля, мать бесследно исчезла. Женщину объявили в федеральный розыск.