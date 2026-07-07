В Новосибирске обнаружили мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

СК: в Новосибирске нашли мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки

Следователи обнаружили мать пятилетней девочки из Ачинска, которую нашли мертвой 5 июля. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи использовали для поиска женщины программного комплекса с видеоаналитикой. В расследовании приняли участие сотрудники МВД Красноярского края и Новосибирской области.

«В ближайшее время женщина будет доставлена в следственный отдел для проведения с ней следственных действий», — отметили в пресс-службе.

Мать с дочерью ушли из дома в городе Ачинске Красноярского края 27 июня. Спустя три дня глава семейства подал заявление о пропаже.

Девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи 5 июля, мать бесследно исчезла. Женщину объявили в федеральный розыск.