05 мая 2025 18:02 Похищенное оружие, наркотики и погибшие полицейские. Что известно о перестрелке в Махачкале 0 0 0 Фото: Пресс-служба Следственного комитета Криминал

Дагестан

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Днем 5 мая в Махачкале произошла перестрелка, жертвами которой стали трое полицейских. Злоумышленники открыли огонь в ответ на требование сотрудников ДПС остановить машину. Как минимум один из преступников ранее уже имел проблемы с законом. Подробности — в материале 360.ru.

Перестрелка в Махачкале 5 мая: как это было Нападение на полицейских произошло на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в 14:20 по московскому времени. Неизвестные устроили перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. «Сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь», — сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. Трое полицейских погибли, еще двое получили тяжелые ранения, а злоумышленникам удалось скрыться с места случившегося на угнанной служебной машине. На их поиски бросили все силы, в городе ввели план «Перехват».

Фото: 360.ru

По информации Telegram-канала Baza, нападавших было четверо. Как минимум один из них был вооружен автоматом или карабином. Силовики смогли оперативно обнаружить преступников. При задержании одного из них сразу ранили, он упал у автомобиля ДПС и начал стрелять по правоохранителям. Мужчину ликвидировали на месте. Немногим позже силовики уничтожили второго нападавшего. Еще двое скончались в больнице, сообщил Telegram-канал Mash. Одного из них полицейский сумел нейтрализовать его же ножом, когда тот кинулся на правоохранителя при задержании. Ликвидированным боевикам было по 25 лет, уточнил Telegram-канал Shot. Один из них многократно попадал в поле зрения правоохранителей. За последние четыре года его задерживали за хранение наркотиков и мат в адрес полицейских.

Что известно о пострадавших в перестрелке в Махачкале За жизнь двух выживших правоохранителей борются врачи. С огнестрельными ранениями и резаными ранами в больницу доставили Ислама А. и Мурада М. Обоим полицейским по 26 лет. Помимо сотрудников полиции, пострадали и простые жители Махачкалы. В их числе — 17-летняя девушка, которую задело осколком. Ее и еще одного пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

«Все пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию в крупных больницах Махачкалы, где имеется все необходимое для оказания помощи», — подчеркнули в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

Где нападавшие взяли оружие

После случившегося следователи завели несколько уголовных дел, сообщила пресс-служба управления СК России по Дагестану. Помимо статьи о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, речь идет о хищении оружия и угоне без цели хищения.

«На место преступления выехали следователи и руководство следственного управления. Проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.