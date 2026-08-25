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    Универсальный солдат. В чем уникальность созданного при Денисове ЗРПК «Панцирь»

    Bulkin Sergey/news.ru
    Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

    Скончался первый генеральный директор холдинга НПО «Высокоточные комплексы» Александр Денисов. Он не только вывел компанию в лидеры оборонно-промышленного комплекса России, но и принимал непосредственное участие в создании передовых зенитных ракетных комплексов, таких как «Панцирь» и «Верба». О таланте топ-менеджера и его главном детище — в материале 360.ru.

    Первый глава НПО «Высокоточные технологии»

    По иронии судьбы Денисов родом из приграничной Брянской области, которая обороняется от ударов со стороны Украины. Он родился 16 мая 1952 года в селе Страчево, прошел службу в армии и посвятил карьеру сфере военно-технического сотрудничества.

    «Высокоточка»
    Фото: «Высокоточка»/Telegram

    К 2007 году руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, работал советником гендиректора госкорпорации «Ростех».

    Интересно

    Великобритания и Канада включили Денисова в санкционные списки как руководителя ключевого предприятия российского ВПК.

    Возглавлял НПО «Высокоточные комплексы» со дня основания в 2009 году до 2022 года. Под его руководством холдинг вышел в лидеры на российском и мировом рынках вооружений.

    Фото: РИА «Новости»

    При непосредственном участии Денисова предприятия НПО «Высокоточные комплексы» реализовали как минимум три крупных проекта:

    Продукция холдинга поставляется в ОАЭ, Мьянму и другие страны. Она используется для нужд российской армии на Украине.

    ЗРПК «Панцирь»: история создания

    Комплекс разработали в Туле специалисты Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова в начале 90-х годов. Изначально он создавался не для российской армии, а по заказу ОАЭ, сообщил 360.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

    Belkin Alexey/news.ru
    Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

    «Проект был такой, что включал в себя и ракетное вооружение, и пушечное вооружение, которое можно было использовать на дальности примерно 24 километра, 30-миллиметровый спаренный зенитный автомат», — рассказал он.

    Получившийся комплекс вызвал интерес не только у заказчика, но и у российских войск ПВО. ЗРПК «Панцирь» использовался на авиабазе «Хмеймим» в Сирии и в других странах Ближнего Востока. При правильном тактическом применении, по словам Кнутова, он показывал очень хорошие результаты.

    Видео: Пресс-служба Минобороны

    «Первоначально родилась легенда, что он не в состоянии справиться с турецкими Bayraktar, в частности в Ливии. Это связано с тем, что комплекс использовали в одиночку. И так называемая мертвая воронка над антенной данного ЗРПК позволяла беспилотнику противника проникнуть в невидимую зону и нанести удар по нашему комплексу. Но при использовании в паре, когда один комплекс прикрывает другой, он давал очень хороший результат», — сказал историк.

    Со временем ЗРПК «Панцирь» прошел глубокую модернизацию с учетом боевого опыта, став одним из самых востребованных вооружений российского ВПК.

    Характеристики ЗРПК «Панцирь»

    Военный эксперт сообщил, что применение ЗРПК «Панцирь» в зоне СВО показало, что он способен бороться не только с беспилотниками, но и с крылатыми ракетами, в том числе с реактивной системой залпового огня Himars. Это открытие спровоцировало новую эволюцию комплекса.

    Проведена очередная модернизация, комплекс получил название «Панцирь-СМД». Было принято решение снять пушки, но повысить ракетное вооружение. Сейчас ракеты нового типа способны бороться не только с беспилотниками и крылатыми ракетами, но и, обладая гиперзвуковой скоростью, даже могут поражать баллистические ракеты.

    Юрий Кнутов

    Историк войск ПВО

    Для отражения атаки дронов ЗРПК «Панцирь-СМД» снабдили пакетом из 48 небольших ракет. Кнутов сообщил, что их прозвали «летающими гвоздями», а основную ракету — «летающим ломом» за то, что, разгоняясь до большой скорости, она лишается ускорителей и наводится по инерции, оставаясь управляемой.

    MOD Russia/via Globallookpress.com
    Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

    На комплекс также можно установить четыре ракеты вместо одной стандартной либо 12 обычных ракет — по шесть с каждой стороны. Военный эксперт сообщил, что большие и маленькие ракеты можно комбинировать.

    «Большая дальность обнаружения до 70 километров, одновременно комплекс может сопровождать до четырех целей. У нас на сегодняшний день имеется только два комплекса в стране, которые могут вести огонь в движении: „Панцирь“ и „Тор-М2“. Всем остальным комплексам нужно останавливаться, для того чтобы захватить цель, сопроводить ее и произвести пуск», — сообщил Кнутов.

    ЗРПК «Панцирь» обрел ключевую роль среди ракетных комплексов в условиях СВО. Военный эксперт заявил, что дальность поражения этого комплекса выше, чем у «Тор-М2», и он универсальный, так как может прикрывать объекты от беспилотников и ракет.