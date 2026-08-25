Сегодня 04:08 Универсальный солдат. В чем уникальность созданного при Денисове ЗРПК «Панцирь» Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Скончался первый генеральный директор холдинга НПО «Высокоточные комплексы» Александр Денисов. Он не только вывел компанию в лидеры оборонно-промышленного комплекса России, но и принимал непосредственное участие в создании передовых зенитных ракетных комплексов, таких как «Панцирь» и «Верба». О таланте топ-менеджера и его главном детище — в материале 360.ru.

Первый глава НПО «Высокоточные технологии» По иронии судьбы Денисов родом из приграничной Брянской области, которая обороняется от ударов со стороны Украины. Он родился 16 мая 1952 года в селе Страчево, прошел службу в армии и посвятил карьеру сфере военно-технического сотрудничества.

Фото: «Высокоточка» / Telegram

К 2007 году руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, работал советником гендиректора госкорпорации «Ростех».

Интересно Великобритания и Канада включили Денисова в санкционные списки как руководителя ключевого предприятия российского ВПК.

Возглавлял НПО «Высокоточные комплексы» со дня основания в 2009 году до 2022 года. Под его руководством холдинг вышел в лидеры на российском и мировом рынках вооружений.

Фото: РИА «Новости»

При непосредственном участии Денисова предприятия НПО «Высокоточные комплексы» реализовали как минимум три крупных проекта: переносной зенитный ракетный комплекс «Верба». Используется силами ПВО для поражения низколетящих воздушных целей;

управляемая ракета «Изделие 305». Легкая многоцелевая ракета класса «воздух — поверхность», применяется вертолетами Ми-28НМ и Ка-52М;

зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Продукция холдинга поставляется в ОАЭ, Мьянму и другие страны. Она используется для нужд российской армии на Украине. ЗРПК «Панцирь»: история создания Комплекс разработали в Туле специалисты Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова в начале 90-х годов. Изначально он создавался не для российской армии, а по заказу ОАЭ, сообщил 360.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Проект был такой, что включал в себя и ракетное вооружение, и пушечное вооружение, которое можно было использовать на дальности примерно 24 километра, 30-миллиметровый спаренный зенитный автомат», — рассказал он. Получившийся комплекс вызвал интерес не только у заказчика, но и у российских войск ПВО. ЗРПК «Панцирь» использовался на авиабазе «Хмеймим» в Сирии и в других странах Ближнего Востока. При правильном тактическом применении, по словам Кнутова, он показывал очень хорошие результаты.

Видео: Пресс-служба Минобороны

«Первоначально родилась легенда, что он не в состоянии справиться с турецкими Bayraktar, в частности в Ливии. Это связано с тем, что комплекс использовали в одиночку. И так называемая мертвая воронка над антенной данного ЗРПК позволяла беспилотнику противника проникнуть в невидимую зону и нанести удар по нашему комплексу. Но при использовании в паре, когда один комплекс прикрывает другой, он давал очень хороший результат», — сказал историк. Со временем ЗРПК «Панцирь» прошел глубокую модернизацию с учетом боевого опыта, став одним из самых востребованных вооружений российского ВПК. Характеристики ЗРПК «Панцирь» Военный эксперт сообщил, что применение ЗРПК «Панцирь» в зоне СВО показало, что он способен бороться не только с беспилотниками, но и с крылатыми ракетами, в том числе с реактивной системой залпового огня Himars. Это открытие спровоцировало новую эволюцию комплекса.

Проведена очередная модернизация, комплекс получил название «Панцирь-СМД». Было принято решение снять пушки, но повысить ракетное вооружение. Сейчас ракеты нового типа способны бороться не только с беспилотниками и крылатыми ракетами, но и, обладая гиперзвуковой скоростью, даже могут поражать баллистические ракеты. Юрий Кнутов Историк войск ПВО

Для отражения атаки дронов ЗРПК «Панцирь-СМД» снабдили пакетом из 48 небольших ракет. Кнутов сообщил, что их прозвали «летающими гвоздями», а основную ракету — «летающим ломом» за то, что, разгоняясь до большой скорости, она лишается ускорителей и наводится по инерции, оставаясь управляемой.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

На комплекс также можно установить четыре ракеты вместо одной стандартной либо 12 обычных ракет — по шесть с каждой стороны. Военный эксперт сообщил, что большие и маленькие ракеты можно комбинировать. «Большая дальность обнаружения до 70 километров, одновременно комплекс может сопровождать до четырех целей. У нас на сегодняшний день имеется только два комплекса в стране, которые могут вести огонь в движении: „Панцирь“ и „Тор-М2“. Всем остальным комплексам нужно останавливаться, для того чтобы захватить цель, сопроводить ее и произвести пуск», — сообщил Кнутов.