Военкор Коц показал удар по заводу по производству дронов Bayraktar в Киеве

ВС России нанесли удар по заводу по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в Киеве. Кадры атаки опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Он уточнил, что в украинской столице ударили по заводу Bayraktar и компании Ukrspecsystems.

«Уж не знаю, почему некоторые эксперты решили, что на этом видео в Киеве в здание влетают ракеты ПВО. Но если и так, то эти высокоточные боеприпасы приземлились очень точно», — отметил военкор.

Коц добавил, что на заводе производят разведывательные и ударные дроны для ВСУ. Там же налажено производство по выпуску боевого комплекса, включающее разведывательный БПЛА ПД-2 и малогабаритный беспилотник-камикадзе RAM II.

По словам военкора, это был четвертый удар по заводу беспилотников Bayraktar за последние шесть месяцев.

Минобороны сообщило, что российские военные нанесли групповой удар ракетами и беспилотниками по военным предприятиям и авиабазам на Украине.