Сегодня 14:29 «Панцирь-СМД» на СВО: ключевые преимущества новинки Ростеха

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, поставил российским войскам партию новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-СМД». В чем преимущество разработки — в материале 360.ru.

О поставке ЗРПК «Панцирь-СМД» стало известно накануне, об этом сообщили в Ростехе. «Холдинг „Высокоточные комплексы“ госкорпорации „Ростех“ поставил Минобороны России партию зенитных ракетных комплексов „Панцирь-СМД“. Также государственному заказчику передана партия боевых машин ЗРПК „Панцирь-С“. Комплексы прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки», — отметили в госкорпорации.

Фото: РИА «Новости»

История создания ЗРПК «Панцирь-СМД» «Панцирь-СМД», как и вся линия «Панцирь-С», создавалась в начале 90-х годов, рассказал 360.ru военный эксперт, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин. Это совместная разработка московских и тульских конструкторских бюро. «Там же он и производится. Показал достаточно высокую эффективность в различных локальных конфликтах, в том числе на Ближнем Востоке и сейчас, уже во время специальной военной операции. Это комплекс ближнего действия, им прикрывают системы ПВО, различные объекты. Наиболее эффективно он работает в составе целого подразделения, в одиночном исполнении менее эффективен», — отметил специалист. Он привел пример, когда в Сирии «Панцирь» поражали небольшими дронами или одиночными ракетами.

Поэтому провели его глубокую модернизацию в самое последнее время с учетом использования в специальной военной операции. Игорь Никулин военный эксперт

Преимущества «Панциря-СМД» Вместо двух спаренных 30-миллиметровых пушек «Панцирь-СМД» дополнили комплектом мини-ракет, используемых против БПЛА и барражирующих припасов. «Он захватывает цели от нуля до 20 километров примерно. Это модификация сверхмалой дальности, в которой штатные ракеты на 20 километров могут заменяться на полный набор ракет на семь километров, именно в расчете на массовую атаку дронами, чем сейчас и отличается современная война», — объяснил Никулин. Боекомплект в направляющей пусковой установке новейшего комплекса «Панцирь-СМД» может достигать 48 мини-ракет, рассказали в Ростехе. При этом количество ракет в пусковой установке может варьироваться в зависимости от комбинации между штатными зенитными управляемыми ракетами и мини-ракетами. «Комплексы семейства „Панцирь“ показывают высокую эффективность, защищая российское небо. Их расчетами в процессе боевого дежурства неоднократно обнаруживались и уничтожались сложные воздушные цели», — отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Новинка оснащена системой управления огнем, которая включает многофункциональную радиолокационную и электронно-оптическую системы. Комплекс может оценивать эффективность стрельбы в автоматическом режиме.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Аналоги «Панциря-СМД» У «Панциря-СМД» есть аналоги, в том числе в Китае и Соединенных Штатах, рассказал Никулин. «FK-1000 — китайский аналог, который сейчас поступил на зарубежные рынки, многие страны им уже обзавелись, — уточнил он. Российский аналог ЗРПК «Панцирь СМД» — «Тунгуска», принятый на вооружение в сентябре 1982 года. Его главная особенность заключается в том, что он размещается на одном шасси пушечного и ракетного вооружения для поиска угроз с воздуха. «Есть и другие различные модификации российских ЗРК. Как раз последние модификации и позволяют наиболее эффективно использовать в условиях современной войны», — подчеркнул эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Преимущества перед старыми версиями «Панциря» Предыдущие версии «Панциря» были не очень хорошо защищены, отметил Никулин. «В той же Сирии они уничтожались дронами. То есть они не видели мелкие медленно двигающиеся цели, поэтому легко было уничтожить каким-нибудь дроном. Сейчас этот недостаток устранен. Установка стала компактнее, и, соответственно, она именно рассчитана как на крупные цели, такие как ракеты, так и на небольшие цели, такие как дроны и барражирующего припасы», — заключил специалист. Военный эксперт Евгений Даманцев в беседе с www1.ru отмечал, что «Панцирь-СМД» не уступает более дорогостоящим многоэлементным аналогам NASAMS-2 и IRIS-T SLM по огневой производительности.