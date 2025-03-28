28 марта 2025 23:50 «Цирконам» дали штатный носитель. Какой будет новая российская подлодка «Пермь» Военный эксперт Кошкин: автономность подлодки «Пермь» — 100 суток плавания 0 0 0 Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В России спустили на воду атомный подводный крейсер «Пермь». Он станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон» среди подлодок проекта 885М. Что известно о новой субмарине и где ее строят — в материале 360.ru.

Когда подлодку «Пермь» передадут ВМФ «Пермь» — шестой по счету корабль семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведут на северодвинском заводе «Севмаш». Это многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения. На церемонии спуска атомного крейсера на воду президент России Владимир Путин подчеркнул, что в состав Военно-морского флота «Пермь» должна войти в 2026 году. Тогда же атомоход приступит к выполнению боевых задач.

Ракетоносцы проекта «Ясень-М» оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики, являются носителями высокоточного оружия и роботизированных комплексов, а «Пермь» стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Владимир Путин президент России

Глава государства обратил внимание, что такие подлодки, как «Пермь», усилят мощь российских флотов и будут укреплять безопасность морских рубежей России и Северного морского пути. Кроме того, суда обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана, в том числе в Арктике. Путин поблагодарил сотрудников КБ «Малахит», корабелов «Севмаша» и коллективы всех смежных предприятий за добросовестную и качественную работу.

Характеристики атомного подводного крейсера «Пермь» Профессор РЭУ имени Плеханова и военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с 360.ru отметил, что стоимость подлодки «Пермь» — 41 миллиард рублей. «Современный статус — готова к испытаниям. Экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток плавания. Предельная глубина — 800 метров, работает на 520», — добавил он. Подлодка, по словам Кошкина, развивает приличную скорость: в 16 узлов — надводную и в 31 — подводную. Мощность ее реактора — 200 мегаватт. На корабле установлено минно-торпедное вооружение.

Торпеды в средней части лодки, самонаводящиеся или управляемые. Андрей Кошкин военный эксперт

На «Перми», обратил внимание собеседник 360.ru, установили ПЗРК: при всплытии у моряков будет возможность при помощи «Вербы» и «Иглы» отражать попытки атаки с воздуха.

Интересно «Верба» — российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БПЛА. ПЗРК «Игла» используют для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. «Верба» — российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БПЛА. ПЗРК «Игла» используют для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех.

«Естественно, это довольно перспективная модель», — заметил Кошкин. В своем выступлении Путин, по его словам, дал сигнал всему миру, что Россия будет использовать в том числе для защиты Северного морского пути уникальные подлодки, среди которых — корабли проекта 885/885М.

Фото: РИА «Новости»

Как создавали атомные подлодки семейства «Ясень» В рамках проекта 885М «Ясень-М» новая подлодка шестая по счету. Ее название не уникальное — так же назвали субмарину проекта 671РТМК Б-292. В 2014 году в состав Северного флота ВС России включили головное атомное подводное судно базового проекта — К-560 «Северодвинск». После этого корабли стали изготавливать по модернизированному проекту 885М. К декабрю 2024-го построили пять из 10 запланированных подлодок. Первым в серии «Ясень-М» стало судно «Казань». После трех лет испытаний — в 2021-м — его приняли на вооружение. Вторым был принятый флотом в конце 2021 года «Новосибирск», он способен атаковать подводные, надводные и наземные цели. К-571 «Красноярск» передали армии в 2023-м, а в декабре 2024-го — К-564 «Архангельск».

Фото: РИА «Новости»

Какое вооружение устанавливают на подлодки «Ясень-М» Калибр торпедных аппаратов подлодок — 533 миллиметра, всего их на новейших субмаринах по 10. За торпедами — восемь вертикальных ракетных шахт, в каждой из которых — по четыре ракеты «Оникс», «Циркон» или по пять «Калибров» меньшего диаметра. Особенность моделей позволяет комбинировать ракетное вооружение, экипаж при этом получает более широкие возможности при выполнении поставленных задач. Тактическое преимущество крейсерам также дает круговой обзор и отсутствие шума. Дальность поражения морских целей у «Калибров» — 250 километров, наземных — до 2,5 тысячи. «Цирконы» способны преодолевать расстояния в тысячу километров. От всех существующих аналогов их отличает скорость полета — порядка девяти Махов, или около 11 025 километров в час.