Путин дал старт спуску на воду новой атомной подлодки «Пермь»

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Для этого он прибыл в Мурманск на предприятие «Атомфлот», сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства вышел на связь с причалом судостроительного предприятия «Севмаш» в Северодвинске, где сейчас расположена подлодка, и разрешил спуск на воду крейсера «Пермь».

Атомная подводная лодка оснащена новыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон», чем отличается от предшественниц. Это уже шестой по счету корабль семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведут на «Севмаше».

В четверг, 27 марта, Путин прилетел в Мурманскую область с рабочей поездкой. Он принял участие в международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».