Подводные крейсеры «Борей-А» и подлодки «Ясень-М» вооружили «Цирконами»

Российский флот получил на вооружение новейшие подлодки и ракеты. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов .

По его словам, подводные крейсеры «Борей-А» и подводные лодки оснастили «Цирконами». Он обратил внимание на мощь подводного флота, который страна получила благодаря достижениям военных инженеров.

«На вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта „Борей-А“, многоцелевые атомные подводные лодки проекта „Ясень-М“ с гиперзвуковыми ракетными комплексами „Циркон“», — отметил глава Минобороны.

Белоусов напомнил, что российские подводники успешно выполняют поставленные перед ними задачи во всех районах Мирового океана, в том числе подо льдами Арктики.

Ранее в России успешно провели испытания легкой управляемой ракеты «Булат». Снаряд разработали для уничтожения среднебронированной техники с динамической защитой Максимальная данность «Булата» составляет не менее 3,5 километра.