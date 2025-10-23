Сегодня 00:40 Резервисты против дронов. Кого Минобороны привлечет для охраны жизненно важных объектов Политолог Михайлов: резервисты сохранят место работы и получат доплаты от МО 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Армия

Беспилотники

Минобороны РФ

Законы

Военные

Россия

Армия

Минобороны предложило привлечь подготовленных и патриотически настроенных россиян к защите гражданских объектов на территории страны. В своем регионе они смогут отражать налеты вражеских дронов при необходимости, а в остальное время продолжат жить обычной жизнью. Но есть и нюансы, про которые резервистам не стоит забывать.

Планы Минобороны на резервистов Оборонное ведомство страны объявило о возросшей угрозе со стороны дронов ВСУ и подготовило законопроект о резервистах, который 13 октября поддержало правительство. Атаки с применением дальнобойных беспилотников участились: украинские военные бьют по жилым массивам, транспорту и объектам критической инфраструктуры.

Фото: РИА «Новости»

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге пояснил, что резервисты — это люди, добровольно заключившие контракт с МО о пребывании в мобилизационном резерве. Ранее они служили в ВС РФ или других силовых структурах, а сейчас пребывают в запасе.

Законопроектом уточняются цели использования резервистов — предусматривается возможность их направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона, противодействие, прежде всего, беспилотникам. Владимир Цимлянский Вице-адмирал

Он подчеркнул, что резервистов не будут привлекать к участию в спецоперации и выполнению задач за пределами России. Ключевое отличие — контракт Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с ведущей 360.ru Еленой Кононовой назвал главное отличие резервистов от контрактников, запасников, мобилизованных и срочников.

Резервисты — это люди, которые заключили договор с Минобороны, но при этом работают на гражданских профессиях. При заключении они получают единовременную небольшую выплату, и в зависимости от ситуации еще ежемесячно какие-то доплаты. Евгений Михайлов Политолог

Михайлов пояснил, что военнослужащих запаса могут призвать только в рамках всеобщей мобилизации для защиты Родины. Иначе происходит с резервистами. Минобороны их призывает на сборы и для выполнения разного рода задач.

Резервисты проходят обязательную подготовку с целью повышения квалификации, так их держат в тонусе. Для каждого возраста и категории должна быть определенная физическая форма.

Выплаты и ответственность для резервистов Михайлов отметил, что уже вводится электронное оповещение вместо повесток от военкоматов. Кроме того, резервистов могут известить по месту их работы, что гарантирует сохранение за ними рабочего места.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Если на момент призыва они еще не работали, то и в этом случае предусмотрены определенные выплаты. Кроме того, они получают деньги за участие в специальных сборах. Их размер зависит от того, кто именно стал резервистом — офицер или простой солдат. Политолог добавил, что необходимо понимать, что в случае заключения контракта с Минобороны на пребывание в мобрезерве появляются определенные обязанности. «Если человек будет избегать подобного призыва, то это уже уголовная ответственность, потому что у него есть контракт. Обычный гражданин, то есть человек в запасе, и человек на контракте — это две большие разницы», — резюмировал Михайлов.