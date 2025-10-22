Здание предприятия пострадало при налете беспилотников в Мордовии
Глава Мордовии Здунов: после атаки БПЛА повреждено предприятие
Республика Мордовия подверглась массированной атаке дронов, повреждения получило предприятие. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Артем Здунов.
«Сегодня ночью совершена атака беспилотников на территорию Мордовии. Одно из наших предприятий получило повреждения», — написал он.
Здунов добавил, что на месте ЧП сейчас работают экстренные службы, власти задействовали необходимые средства и силы. До этого на территории региона объявляли беспилотную опасность.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают ударные дроны на гражданские объекты в приграничных регионах. В ответ российская армия бьет высокоточным оружием морского, наземного и воздушного базирования, а также дальнобойными беспилотниками, исключительно по предприятиям украинского ВПК и военным объектам.
Ранее украинские БПЛА повредили жилую высотку в Батайске.