Россиян предупредили о росте угрозы атак БПЛА по жилым массивам

Цимлянский: угроза ударов по жилым массивам в России выросла

В России возросла угроза ударов по объектам критической инфраструктуры и жилым массивам из-за применения ВСУ дальнобойных беспилотников. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«В связи с участившимися случаями применения ВСУ беспилотников для нанесения ударов по территории России возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов», — подчеркнул он.

Цимлянский добавил, что в управлении приняли решение о привлечении наиболее патриотически настроенных и подготовленных граждан к выполнению мероприятий по защите объектов на территории страны. По его словам, это необходимо для повышения уровня защищенности объектов жизнеобеспечения.

Вице-адмирал напомнил, что мобильные группы из числа резервистов — работников предприятий уже успешно отражают налеты БПЛА, обеспечивая бесперебойный выпуск продукции и защиту заводов.

Ранее стало известно, что здание предприятия в Мордовии пострадало при налете беспилотников.